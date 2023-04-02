النصر يواصل صحوته ويهزم كلباء بثلاثية

واصل فريق النصر صحوته في دوري أدنوك للمحترفين وحقق الفوز الثالث على التوالي عقب تخطيه عقبة اتحاد كلباء بثلاثة نظيفة في الجولة 21 من البطولة بالمباراة التي أقيمت في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليصل العميد إلى النقطة 23 في المركز التاسع بينما يبقى اتحاد كلباء عند رصيد السابق 26 نقطة.

الشوط الأول لم يشهد أي أهداف تذكر وكان العميد الطرف الأفضل ولكنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى كلباء، ولكن الشوط الثاني كان للعميد رأياً أخر بإحراز 3 أهداف وتقديم أداء رائع أمام الجمهور النصراوي.

وتقدم العميد في الدقيقة 57 عن طريق عبدالله توري، من انفراد ولعب كرة رائعة، وعاد توزي ليعزز التقدم بهدف ثاني من مراوغة وتوغل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، واختتم ريان مينديز مهرجان النصر والهدف الثالث من هدف رائع ومراوغة أكثر من لاعب في فريق اتحاد كلباء ليحرز الهدف الثالث عن طريق ريان مينديز لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثية نظيفة