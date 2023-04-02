الأهلي ينتزع بطاقة الصعود في دوري أبطال إفريقيا.. كهربا والشحات سر التألق

خطف فريق الأهلي المصري بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، من ضيفه الهلال السوداني، عقب فوزه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

ليرفع النادي الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B)، متفوقا بفارق الأهداف على فريق الهلال، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي لدور أبطال أفريقيا، رفقة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، متصدر الترتيب برصيد 14 نقطة.

بينما خرج نادي الهلال رفقة فريق كوتون سبورت الكاميرون صاحب المركز الرباع الأخير من دون نقاط.

ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات المباراة وسط حضور كبير قدر بـ 50 ألف مشجع ووضع لاعب الأهلي محمود كهربا أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وأحرز لاعب خط الوسط حسين الشحات هدفين متتاليين في الدقيقتين 65-80، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.