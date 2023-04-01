سيتي وليفربول.. قمة «المصير»

سيكون الدوري الإنجليزي الممتاز على موعد مع قمة من العيار الثقيل اليوم، بين مان سيتي وضيفه ليفربول، ضمن المرحلة الـ29، في حين سيحاول أرسنال المتصدر الاستفادة من أي تعثر لمطارده للاقتراب أكثر من لقبه الأول منذ 2004. وتعتبر المباراة مهمة للغاية لسيتي، كون الخطأ فيها قد يكون مكلفاً في مسعاه للمنافسة على لقب الدوري، بينما يريدها ليفربول (المركز السادس) للاقتراب أكثر من تأمين مركز رابع مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويراهن سيتي على قناصه وهداف الدوري، النرويجي هالاند، للاستفادة من ضعف دفاع ليفربول. وسيكون أرسنال متربصاً لأي هفوة من هذه القمة، عندما يستقبل ليدز يونايتد. ولدى أرسنال 69 نقطة، مقابل 61 لسيتي.

ويرفض سيتي التنازل عن لقبه دون قتال، إذ فاز في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، وسجل 13 هدفاً في آخر مبارياته ضد لايبزيغ الألماني في دوري الأبطال وبيرنلي في الكأس.