مدرب الهلال يتحدى الأهلي المصري وجمهوره.. وهذا رد مارسيل كولر

أكد مدرب فريق الهلال السوداني فلوران إيبينجي، أنه لا يخشى الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي المصري موضحًا أنه لديه حماس كبير للمواجهة المرتقبة، مشيراً إلى أن وجود 50 ألف مشجع أمر ممتع لفريق الهلال.

ويخوض الأهلي المصري مواجهة مصيرية أمام الهلال السوداني غدًا السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بالبطولة القارية.

وقال المدير الفني في تصريحات للمؤتمر الصحافي: "سعيد أنني متواجد في القاهرة وألعب مباراة مميزة وتاريخية أمام الأهلي ولدينا حماس كبير للمواجهة، استقبال الأهلي لنا كان رائعا، ولم يكن هناك مشاكل في الاستقبال، جئنا للعب من أجل الصعود، ونعرف إمكانيات الأهلي جيدًا".

ويتواجد فريقا الأهلي والهلال السوداني في المجموعة الثانية التي تضم صن داونز والقطن الكاميروني، ويجب على الأهلي الفوز بهدف وحيد أو بفارق هدفين من أجل ضمان الصعود.

وأضاف مدرب الهلال: "وجود 50 ألف مشجع أمر ممتع لنا، وسعيد بهذه الأجواء وأتمنى أن يستمتع اللاعبين بالحضور الجماهيري في مثل هذه المباراة، بالتأكيد اللعب بحضور جماهيري أمر جيد، ولكني لست خائفا من الحضور الجماهيري، المهم المباراة وادائنا الفني خلال الـ90 دقيقة، وتركيزي منصب على إسعاد جماهير الهلال التي جاءت وكلفت نفسها خلفنا".

وفي المقابل أكد مدرب الأهلي مارسيل كولر، جاهزية فريقه لمباراة الهلال السوداني غدا وقدرته على تحقيق الفوز باللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي: "سعيد بالمباراة غدًا أمام الهلال وسعيد أكثر بالحضور الجماهيري وهذه أول مباراة سنخوضها في هذا الحضور الجماهيري الكبير، ونجحنا في الاستعداد الجيد للمباراة وقادرين على تحقيق التأهل".

وأكمل: "هناك مباريات عديدة تم التدوير بين ثلاثي الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ولن يؤثر علينا غياب محمود متولي، وأنا غير قلق بغياب أي لاعب عن التشكيل كل لاعب سيشارك متأكد أن يكون لديه الحافز لتقديم أكثر ما لديه".

وأضاف: "نعرف أهمية المباراة وموقفنا واحد لابد من الفوز بهدف وحيد أو بفارق هدفين، وسنحارب لآخر دقيقة من أجل الفوز وكل فرد في الفريق سيعمل على تحقيق الهدف وهو الفوز".