هجوم عنيف على محمد صلاح.. أسطورة ليفربول يطالب برفع الحصانة

طالب مهاجم ليفربول السابق جون ألدريج مدرب فريق ليفربول الحالي، الألماني يورغن كلوب، برفع الحصانة عن الدولي المصري محمد صلاح، مشيراً إلى أن اللاعب موهوب ولكنه أصبح من الصعب عدم المساس باللاعب أو تغييره.

وقال ألدريج في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية ونشرها موقع “روسيا اليوم”: "أحب محمد صلاح، ولكن يتوجب على كلوب أن يتوقف عن اعتباره لاعبا لا مساس به، مو هو مو، ولكن يجب أن يتم سحبه من الفريق لو لم يلعب جيدا، وهذا لا يحدث على أرض الواقع".

ويذكر أن محمد صلاح يتعرض لانتقادات حادة في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه وأرقامه مقارنة بمواسم سابقة، وبالنظر إلى أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي (2022-2023) ومقارنتها بالمواسم السابقة، سيتبين أن هناك تراجعا بشكل عام ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يزال هناك 12 جولة لصلاح على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

وأضاف جون ألدريج: "لدينا في ليفربول 4 لاعبين يمكنهم اللعب في مركز المهاجم، وهم كودي جاكبو وروبيرتو فيرمينو وداروين نونيز وديوغو جوتا، وكلهم باستثناء البرازيلي تم اختبارهم في مركز الجناح الأيسر ولكن لم يلعبوا مطلقا على اليمين في مركز صلاح وهذا ليس بالأمر المنطقي".

وكان محمد صلاح قد سجل 11 هدفا في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، أي أقل بـ8 أهداف عن أسوأ مواسمه (2019-2020)، ولكنه أمامه فرصة لزيادة غلته من الأهداف، ولكن إجمالي أهداف النجم المصري هذا الموسم هي 22 هدفا، أي أقل بفارق هدف واحد عن موسم (2019-2020)، وبالتالي فإن هذا الموسم ليس الأسوأ للنجم المصري لو نجح في تسجيل هدفين في 12 مباراة.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا، وهو ثاني أفضل رصيد تهديفي له في موسم واحد "للتشامبيونز ليغ" بالتساوي مع الموسم الماضي، الذي شهد تأهل "الريدز" للنهائي، وخلف موسم (2017-2018) الذي تأهل فيه كذلك للنهائي

كما هاجم خوزيه إنريكي مدافع ليفربول السابق، محمد صلاح مؤكداً اختفاء تأثير صلاح في الموسم الحالي بشكل لا يمكن إنكاره.

وتواصل الهجوم على صلاح حيث علق إنريكي على تصريحات كريستين سوتون محلل قناة "بي تي سبورت" الإنجليزية ولاعب أرسنال السابق، عن صلاح بالتأكيد عليها، وهي تصريحات هاجمت مهاجم ليفربول".

وأكد سوتون تفوق بوكايو ساكا جناح أرسنال في الموسم الحالي على صلاح على الجانب الأيمن، قائلا: "ساكا يفوز في معركة اليمين، صلاح لا يمتلك نفس القوة في ليفربول هذا الموسم".

واختتم إنريكي، حديثه مهاجماً صلاح قائلاً: "أنا اتفق تماما بأن صلاح ليس في أفضل حالاته، لقد اختفى منذ نهاية 2021 وتحديدا منذ خسارته كأس أمم إفريقيا مع مصر ضد السنغال، لا ينكر ذلك إلا أعمى".