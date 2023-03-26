المغرب يواصل الابداع.. انتصار تاريخي على البرازيل (صور)

واصل منتخب المغرب تألقه ونتائجه الرائعة بعدما حقق انتصاراً تاريخياً على نظيره البرازيلي 2-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما على استاد طنجة بالمغرب.

وأصبح "أسود الأطلس" أول منتخب عربي يتغلب على منتخب البرازيل كما أنه ثاني منتخب إفريقي يحقق هذا الإنجاز عقب فوز الكاميرون على "السامبا" في كأس العالم 200.

وحافظ منتخب المغرب على عروضه الرائعة عقب الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022 بحصوله على المركز الرابع كأفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية والأفريقية.

وأنهى منتخب المغرب الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه سفيان بوفال في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني أحرز نجم الوسط كاسيميرو هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 67، قبل أن يرد عبدالحميد الصابري بإضافة الهدف الثاني لـ "أسود الأطلس" وتنتهي المباراة بفوز تاريخي هو الأول للمنتخبات العربية على بطل العالم 5 مرات.