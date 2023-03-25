محمد صلاح يقود "الفراعنة" للفوز على مالاوي.. ترتيب مجموعة مصر

قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده لتحقيق الفوز على منتخب مالاوي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات القارية، في أول لقاء رسمي مع المدرب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 20، بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي داخل منطقة الجزاء، وقام بصناعة الهدف الثاني للاعب عمر مرموش في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليقود منتخب بلاده للفوز في المباراة.



بهذا الفوز أصبح منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بينما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

1 مصر: (6 نقاط، 1 فارق أهداف)

2 إثيوبيا: (3 نقاط، 1 فارق أهداف)

3 غينيا: (3 نقاط، 0 فارق أهداف)

4 مالاوي: (3 نقاط، -2 أهداف)