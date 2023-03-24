بايرن ميونيخ يقيل مدربه ناغلسمان.. ويتعاقد مع توخل

أعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم الجمعة إقاله مدربه يوليان ناغلسمان وتعيين مدرب تشلسي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق توماس توخل خلفًا له حتى العام 2025، قبل أيام من شهر أبريل حاسم للنادي البافاري.

وجاء في بيان للنادي "تخلى بايرن ميونيخ عن مدربه ناغلسمان، سيخلفه توماس توخل الذي سيتلقى عقدًا حتى 30 يونيو 2025 وسيشرف على تدريب الفريق للمرة الاولى الاثنين".