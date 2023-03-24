الدوري الإنجليزي يراعي الصائمين.. وديشامب يطلب من لاعبيه تأجيل الصوم

في الوقت الذي يراعي فيه الدوري الإنجليزي لكرة القدم "الأقوى في العالم" اللاعبين الصائمين ويطلب من الحكام السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية في شهر رمضان المبارك والتسهيل عليهم، يظهر في معسكر المنتخب الفرنسي مشهد معاكس تماماً!.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب طلب من لاعبيه المسلمين تأجيل الصوم حتى الفراغ من لعب مباراتي هولندا وإيرلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وأوضحت الصحيفة بأن اللاعبون المسلمون في المعسكر الفرنسي لن يصوموا لمدة خمسة أيام استجابة لطلب المدرب ديشامب.

يذكر أن ديشامب لم يكن سابقاً يطلب من لاعبيه الإفطار ولكن هذا العام تغيرت الأمور داخل المعسكر الفرنسي، إذ أشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين المسلمين أبرزهم نغولو كانتي وبول بوغبا صاما من قبل خلال المباريات الدولية.