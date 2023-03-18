لاعب سابق يطالب بحرق عقد الأسطورة ميسي

تصريحات غير متوقعة أطلقها اللاعب الفرنسي الدولي السابق جيروم روثين، في حق أفضل لاعب في العالم والمتوج مؤخراً بلقب كأس العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما طالب بإبعاد اللاعب عن بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بعد استمرار المفاوضات بشأن تجديده.

وتسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان إلى إقناع ميسي بالاستمرار مع الفريق لكن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، في حين ينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ولكن بشرط أن يكون ذلك بموافقة الطرفين.

وقال روثين، في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أعلم أن ناصر الخليفي، ولويس كامبوس، يستمعان إلينا الآن، على باريس أن يأخذ العرض المقدم لميسي من أجل التجديد ثم يمزقونه، ويضعونه في سلة المهملات، ثم يشعلون فيه النار، ويودعونه".

وعلل اللاعب الفرنسي سبب هذه التصريحات قائلا: "ميسي يريد الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه الدولي الفرنسي مبابي.. لا تعبثوا".