نتائج قرعة أبطال أوروبا: نهائي مبكر بين بايرن ميونيخ ومان سيتي

كشف قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا التي سحبت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا عن مواجهتين من العيار الثقيل، وخاصة النهائي المبكر بين بايرن ميونيخ ومان سيتي، وفي ثاني أقوى المواجهات سيكرر ريال مدريد لقاء تشلسي الإنجليزي، بينما يصطدم إنترميلان ببنفيكا البرتغالي، ويواجه ميلان مواطنه نابولي.

وستكون الطريق صعبة للغاية بالنسبة لاثنين من ابرز الفرق المرشحة للقب بايرن ميونيخ وسيتي، إذ أحدهما سيتقدم إلى نصف النهائي، وقد يلتقي ريال مدريد أو تشلسي في طريقه إلى المباراة النهائية التي ستقام يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية، بينما في المقابل يواجه الفائز من إنتر ميلان وبنفيكا، الفائز من ميلان نابولي في نصف النهائي الثاني.

نتائج ربع النهائي

ريال مدريد - تشلسي

إنترميلان - بنفيكا

مان سيتي - بايرن ميونيخ

ميلان - نابولي



مواعيد ربع النهائي

الذهاب:11 و12 أبريل

الإياب: 18 و19 أبريل

نصف النهائي:

الذهاب: 9 و10 مايو

الإياب: 16 و17 مايو

النهائي: إسطنبول (تركيا)