بعد كارثة الزلزال.. كوبر يتطلع إلى إسعاد الشعب السوري

عبَّر المدير الفني الأرجنتيني الجديد للمنتخب السوري لكرة القدم هكتور كوبر الخميس في دمشق عن رغبته في "إسعاد الشعب السوري بعد اللحظات الصعبة التي عاشها جراء الزلزال".

وضرب زلزال مدمّر بلغت قوته 7,8 درجات جنوب شرق تركيا وشمال سوريا الاثنين وأودى بحياة نحو ستة الاف شخص في حصيلة غير نهائية.

وطالب كوبر في مؤتمر صحافي هو الأول له منذ تعيينه مدربا للمنتخب السوري مطلع فبراير الماضي، للإعلان عن قائمة من 25 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي في دبي يخوض خلاله مباراتين دوليتين وديتين ضد تايلاند والبحرين في 25 و28 الحالي، من الجميع الصبر وإعطاء الجهاز الفني الجديد "وقتا للعمل".

وعن معايير اختياره القائمة الأولية للاعبي المنتخب قال إنها ضمن شروط محددة "ان يتمتع اللاعب بالدافع والروح والإرادة والرغبة في تمثيل المنتخب لاسعاد شعبه وأهله".

وأضاف "شاهدت عددا كبيرا من مباريات المنتخب السوري في السنوات الثلاث الأخيرة، وبدأت بتحليل بشكل معمق الصعوبات التي تواجه المنتخب كنقاط القوة والمهارات الفردية، وفي الفترة الحالية التركيز الأكبر سيكون التعرف على اللاعبين بشكل أفضل والتقرب منهم لتطوير مهاراتهم".

وأكد كوبر أن الباب "دائما مفتوح لأي لاعب يحمل الجنسية السورية لديه الفرصة لكم ينضم للمنتخب".

وضمت قائمة كوبر 5 لاعبين محليين هم إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وثائر كروما وسعد أحمد وعمرو جنيات، و20 لاعبا ينشطون في أندية عربية وأجنبية في مقدمهم عمر السوما (العربي القطري) وعمر خربين (شباب الاهلي الاماراتي) ومحمود مواس (الشرطة العراقي).

وضمت باقي القائمة كلا من مكسيم صراف وعمرو ميداني وعبدالله الشامي وفارس ارناؤوط وخالد كردغلي وعبد الرحمن ويس وفهد اليوسف وكامل حميشة وسيمون امين واوليفر كاسكو ومحمد عنز ومحمد ريحانية وملهم بابولي وعمار رمضان ومحمد مرمور ومحمد حلاق ومحمد عثمان.