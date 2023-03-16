أبطال إفريقيا: الزمالك والأهلي في مهمة مصيرية لتفادي الوداع المبكر

يواجه قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك خطر الإقصاء المبكر من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الأول مضيفه كوتون سبور الكاميروني، ويحل الثاني على الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات. في المقابل، يتطلع الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب إلى مواصلة انتصاراته وإنجاز تأهله إلى الدور ربع النهائي، وبالتالي اللحاق بغريمه الرجاء الذي حجز أول مقعد في دور الثمانية.

ولا يملك الأهلي وصيف بطل النسخة السابقة وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (10 ألقاب)، مصيره بيده إذ ينتقل لمدينة غاروا الكاميرونية لمواجهة مضيفه كوتون سبور الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يحتاج للفوز ولا شيء سواه فضلاً عن تضرعه لأن تصب نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين الهلال السوداني وضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في مصلحته.

وضمن صنداونز التأهل مبكراً بتصدره المجموعة برصيد عشر نقاط إثر فوزه الساحق على الأهلي 5-2، ويأتي المريخ ثانياً بتسع نقاط والمارد المصري ثالثاً بأربع نقاط وكوتون سبور بلا نقاط.

وينتظر الهلال تعثر الأهلي، قبل ملاقاة بطل السودان في مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة، فيما يكفي الهلال الانتصار بأي نتيجة على بطل جنوب أفريقيا ليضمن العبور إلى دور الثمانية. ويأمل الهلال الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لضمان تأهله عبر الفوز على ضيفه ماميلودي في ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان السبت.

وكشف الفريق الجنوب إفريقي الساعي إلى لقبه الثاني بعد 2016، أن عدداً كبيراً من لاعبيه مهدد بالغياب بسبب الإصابة، وصرح المدرب رولاني موكوينا أن فريقه يلعب للفوز "لأنه يريد استمرار رقمه القياسي من المباريات المتتالية دون هزيمة وحساباته كلها تتعلق بتحقيق الفوز في كل المواجهات".

أما مدرب الهلال فلوران ايبينغي من الكونغو الديموقراطية، فقال "أتوقع أن مدرب صنداونز سيقول للاعبيه يجب أن تنتصروا في كل المباريات، ونحن أيضاً سنلعب من أجل الفوز".

الزمالك لمتابعة انتفاضته

وسيخوض الزمالك رحلة صعبة إلى العاصمة الجزائرية لمواجهة مضيفه شباب بلوزداد على ملعب "5 جويلية" الجمعة ضمن المجموعة الرابعة "العربية"، بينما يلتقي الترجي التونسي مع المريخ السوداني. ويتصدر الترجي المجموعة (9 نقاط) أمام بلوزداد (6 نقاط)، فيما حلّ الزمالك ثالثاً (4 نقاط) والمريخ رابعاً (4 نقاط).

ويحتاج فريق "القلعة البيضاء" للفوز في مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ لضمان تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية، بينما سيجد نفسه خارج البطولة في حال الخسارة.

ويغيب عن تشكيلة المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا المهاجم المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي. واستعد الزمالك للقاء بخسارة أمام إنبي في الدوري، وأصبح مصير المدرب البرتغالي على المحك وبالتالي قد تكون المباراة حاسمة لمستقبل فيريرا. ويتطلع الفريق الجزائري إلى تكرار فوزه على خصمه المصري بعدما أسقط في الجولة الأولى بهدف نظيف.

البطل لإتمام التأهل

يسعى الوداد المغربي إلى اللحاق بركب المتأهلين إلى الدور المقبل عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية السبت ضمن المجموعة الأولى. ويتصدر الوداد الترتيب بتسع نقاط أمام شبيبة القبائل الجزائري الثاني (7 نقاط)، فيما يحتل بترو أتلتيكو الأنغولي المركز الثالث (4 نقاط)، وخلفه فيتا كلوب رابعاً (3 نقاط).

وحقق "وداد الأمة" أربعة انتصارات وتعادل في مبارياته الخمس منذ تولي الإسباني خوان كارلوس غاريدو الإشراف على الفريق بدلاً من التونسي مهدي النفطي، ويتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما اكتسح اتحاد طنجة بثلاثية ضمن الدوري المحلي.

ويفتقد غاريدو ثلة من أبرز نجوم الفريق أضيف إليهم لاعب الوسط أيمن الحسوني، لكنه يعول على أعمدة التشكيلة الحارس أحمد رضى التكناوتي والظهير يحيى عطية الله ولاعب الوسط يحيى جبران إلى المهاجم السنغالي بولي سامبو الذي يجد طريق الشباك بكثافة تحت إشراف غاريدو. ويأمل شبيبة القبائل أن يحسم أمر تأهله عبر التغلب على ضيفه بترو أتلتيكو.

وفي المجموعة الثالثة، يسعى الرجاء الرياضي إلى تحقيق الفوز الخامس توالياً عندما يواجه مضيفه فايبرز الأوغندي السبت في لواندا، فيما يلعب سيمبا التنزاني مع ضيفه حوريا الغيني في دار السلام.