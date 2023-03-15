مسندم العُمانية تستضيف أول بطولة ترايثلون جبلي الشهر الجاري

نظمت مؤسسة الشرق الأوسط للترايثلون مؤتمراً صحفياً اليوم في قاعة غرفة تجارة وصناعة عمان للإعلان عن مجريات بطولة "إكستيرا مسندم 2023 للترايثلون الجبلي" التي ستقام على مدى ثلاثة أيام من 16 إلى 18 الجاري. وسيتنافس المشاركون بين جبال مسندم ومياه هرمز التاريخية. وسيقام سباق ترفيهي مخصص للأطفال وسباقين، الأول لمسافة 21 كيلومتراً والثاني 10 كيلومترات، وسباقاً للسباحة بطول 1.5 كيلومتر، بينما تكون المرحلة سباق للدراجات الهوائية الجبلية بطول 30 كيلومتراً، وسباق للجري لمسافة 11 كيلومترات.

يشار إلى أن نوفمبر من العام 2022 شهد تنظيم مرحلة تجريبية أطلق عليها اسم "مهرجان اكس مسندم"، واشتمل على مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تم تنظيمها بهدف تعريف المجتمع المحلي بأهمية الرياضة السياحية، ونشر التوعية بين الشباب الذين يمثلون إنطلاقة مناسبة لهذه الرياضة.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ترايثلون الشرق الأوسط محمد العبيداني أن البطولة تُعد حدثاً عالمياً يجمع بين الترويج السياحي ورياضة المغامرات ومن أكبر العلامات الرياضية في سباقات التراثلون الجبلي، وستساعد حتماً في ترسيخ مكانة امحافظة مسندم على الخريطة العالمية وتصنيفها عاصمة الرياضات الجبلية في المستقبل بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.