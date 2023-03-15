10 أسباب فنية تَعد بسهرة «مدريدية» ممتعة أمام ليفربول

تَعد مباراة ريال مدريد وليفربول بسهرة ممتعة بين الكبيرين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على استاد «سانتياغو برنابيو»، عند الســـاعة الـ 12 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في وقت يتحرر فيه «الفريق الملكي» من الضغوط لكونه حسم مباراة الذهاب في «أنفيلد» بنتيجة 5-2، فيما يسعى زملاء النجم المصري محمد صلاح إلى الرد ومحاولة التأهل بتسجيل فارق ثلاثة أهداف للدخول في حسبة العبور إلى ربع النهائي، ما يجعل للمواجهة نكهة هجومية خاصة بعيداً عن التحفظ الدفاعي.

«الإمارات اليوم» ترصد 10 أسباب فنية ترجح كفة ريال مدريد أمام ليفربول في القمة الأوروبية المرتقبة من عشاق الساحرة المستديرة، على النحو التالي:

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