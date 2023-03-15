هالاند أسطورة جديدة تهدد كافة أرقام ميسي وكريستيانو رونالدو

واصل النجم النرويجي هالاند تحطيم الأرقام القياسية منذ أن انتقل إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حيث أصبح اللاعب هداًفا للدوري الإنجليزي بدون أي منازع، إضافة إلى تصدره قائمة هدافي الفريق في دوري أبطال أوروبا، كما نجح اللاعب في تحطيم رقم تاريخي سيظل في ذاكرة دوري أبطال أوروبا فترة كبيرة.

وأحرز الأسطورة هالاند أربعة أهداف لفريقه في مباراة مان سيتي أمام لايبزيج، بمباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا منها ثلاثية في الشوط الأول، وهو ما جعله اللاعب الأبرز في تاريخ البطولة بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل 30 هدفاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا عن عمر 22 عاماً و236 يوماً وكان قد سبقه كيليان مبابي عن عمر 22 عاماً و352 يوماً، وتفوق اللاعب أيضاً على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والذي كان قد أحرز 30 هدفاً في 23 عاماً و131 يوماً.

كما أصبح اللاعب النرويجي هالاند أسرع لاعب أيضاً يصل إلى 30 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن أحرز أهدافه الـ 30 في 25 مباراة فقط، وكان النجم الهولندي فان نستلروي، قد وصل إلى 30 هدف في 34 مباراة، بينما وصل ليفاندوفسكي إلى هذا العدد في 46 مباراة.

ولم يهدأ اللاعب النرويجي حتى نجح في إحراز هدفين إضافيين ليصل إلى 33 هدف في تاريخ البطولة محطما كافة الأرقام القياسية لأسرع وأصغر لاعب يحرز أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة.

كما حطم اللاعب بهدفيه 38 و 39 هذا الموسم الرقم القياسي لأهداف مانشستر سيتي من قبل لاعب واحد في موسم واحد!

كما تفوق اللاعب على رونالدو وتييري هنري وروني، حيث تفوق اللاعب في عدد المرات الذي سجل فيها هاتريك في تاريخ دوري الابطال.