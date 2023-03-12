أرسنال يسحق فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

استعاد أرسنال فارق النقاط الخمس في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-صفر على فولهام، ليواصل سعيه نحو حصد اللقب اليوم الأحد.

وسجل المدافع البرازيلي جابرييل الهدف الأول، قبل أن يسجل جابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد في الشوط الأول، ليصبح أول فريق يحقق خمسة انتصارات متتالية في مباريات قمة لندنية خارج أرضه دون أن تهتز شباكه.

وصنع لياندرو تروسار الأهداف الثلاثة وسط سيطرة تامة من فريق المدرب ميكل أرتيتا على فولهام.

ويحتل فولهام، الذي كان قد خسر مرة واحدة في آخر سبع مباريات على أرضه في كل المسابقات، المركز الثامن في الدوري.

وافتتح جابرييل، الذي سجل هدفه الأول مع ناديه أمام فولهام في 2020، التسجيل في الدقيقة 21 بضربة رأس من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها تروسار.

وصنع تروسار الهدف الثاني لزميله مارتينيلي في الدقيقة 26 حيث أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر وحولها زميله الجناح بضربة رأس بسهولة ليرفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم. وسجل أربعة لاعبين فقط في الدوري عددا أكبر من الأهداف هذا الموسم.

وقبل الاستراحة بلحظات أرسل تروسار كرة عرضية نحو أوديجارد الذي لمسها مرتين قبل أن يطلق تسديدة هائلة داخل شباك بيرند لينو حارس أرسنال السابق وفولهام الحالي.

ودخل أرسنال المباراة متصدرا بفارق نقطتين بعدما فاز مانشستر سيتي 1-صفر على كريستال بالاس أمس السبت.

وحظي البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال بتحية حارة من المشجعين عندما شارك في الدقيقة 77 في مباراته الأولى منذ التعرض لإصابة في الركبة خلال كأس العالم في نوفمبر.

واقترب جيسوس من التسجيل في الدقيقة 85 لكنه سدد كرة من مدى قريب نحو الحارس لينو.