لاعب ألماني يرغب في تمثيل منتخب الجزائر

أعرب ظهير نادي فيردر بريمن الألماني ميتشل فايزر، عن رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول، رغم دفاعه عن ألوان المنتخبات الألمانية للفئات العمرية، مستفيداً من الأصول الجزائرية لوالدته.

وقال فايزر (28 عاماً) في مؤتمر صحافي: «كان هذا الخيار (تمثيل الجزائر) يجول بخاطري. يُشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفاً مهماً بالنسبة لي. لدي ميزة اللعب مع منتخبين، وأملك فرصة أكبر لخوض بطولة كبرى مع الجزائر».

وُلد فايزر في كولن في ألمانيا من أب ألماني وأم من أصول جزائرية ويتكلم الفرنسية قليلاً، وكشف «والدي لعب في فرنسا على مدى سنتين عندما كنت شاباً.. في الواقع، كنت أتكلم الفرنسية أفضل من الألمانية حينها، لكني نسيت الكثير من الكلمات في الوقت الحالي».

وكشف اللاعب الذي حمل سابقاً ألوان بايرن ميونيخ وكايزرسلاوترن وهرتا برلين وباير ليفركوزن «لم يسبق لي أن زرت الجزائر ولا أدري أي شيء عن ثقافتها أو كيفية العيش فيها، لكني أعشق التجارب، وأتطلع إلى التحديات».

وخاض فايزر 40 مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين، وتوّج بطلاً لأوروبا لفئة تحت 21 عاماً في 2017.