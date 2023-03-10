يوفنتوس يكافئ الجناح الأرجنتيني دي ماريا

أكد الجناح الأرجنتيني الدولي آنخل دي ماريا أنه في مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي بشأن تجديد عقده بعد تسجيله هدفا بالرأس قاد به فريقه للفوز على ضيفه فرايبورغ الألماني 1-صفر مساء أول من أمس في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وتحوم الشكوك حول مستقبل دي ماريا مع يوفنتوس، لكن اللاعب أكد أن المفاوضات جارية مع العملاق الإيطالي حاليا بشأن تجديد العقد.

وقال دي ماريا لشبكة «سكاي سبورتس»: «أنا سعيد للغاية بمساعدة الفريق، نقوم بمهمة جيدة وينبغي أن نستمر على المنوال نفسه، الشيء المهم كان الفوز، وقد فعلنا ذلك».

وأضاف «سنبذل قصارى جهدنا (لبلوغ نهائي هذه المسابقة) سنحاول الفوز بلقب كأس إيطاليا والدوري الأوروبي».

وتابع: «نحن نتحدث، اشعر بالسعادة هنا، وأخيرا اشعر بحب الناس بعد البداية الصعبة».

كما أشاد ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، بدي ماريا وقال عنه: «الليلة سجل (دي ماريا) هدفا رائعا ولكن قبل ذلك قدم أداءا استثنائيا».

برلين - الإمارات اليوم