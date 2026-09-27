أم وابنتها تموتان في نفس اليوم بمرض السرطان

توفيت أم وابنتها، كانتا قد شُخِّصتا بالإصابة بالسرطان في الوقت نفسه، بفارق زمني قدره 10 ساعات بين وفاتيهما.

وتوفيت "سيبيلي مارشيس"، البالغة من العمر 28 عاماً، حوالي الساعة الرابعة من مساء الخميس، بينما كانت والدتها "ماريا إليزابيت نوغيرا"، 56 عاماً، تخضع للتخدير الطبي في مستشفى آخر داخل المدينة البرازيلية نفسها، "موغي غواسو"، الواقعة على بعد حوالي 100 ميل شمال غرب ساو باولو.

وكانت العائلة والأصدقاء لا زالوا في مراسم تأبين "سيبيلي" عندما تلقوا نبأ وفاة "ماريا". وقد دُفنت الاثنتان معاً في جنازة مشتركة في مقبرة البلدية.

وصرح "رولينسون لياندرو دا كوستا" -وهو ابن شقيقة "ماريا إليزابيت" وابن عم "سيبيلي"- لوسائل إعلام محلية بعد وفاتهما قائلاً: "لم تكن أي منهما ترغب في رؤية الأخرى وهي تموت. لقد تحدثتا عن ذلك، أحياناً على سبيل المزاح وأحياناً بجدية، وقد حدث الأمر بالفعل. لم تعلم أي منهما بوفاة الأخرى؛ إنه لأمر مذهل حقاً".

وقالت صحيفة "مترو" أن "سيبيلي" كانت تعمل في مجال العقارات والتسويق الرقمي، ولديها ما يقرب من 12 ألف متابع على إنستغرام، وقد عانت من نوع نادر وعدواني من السرطان بدأ في الغدة الكظرية؛ وكانت هي الأولى بينهما التي يتم تشخيص إصابتها بالمرض بعد ملاحظة الأعراض الأولية في ديسمبر 2023.

أما والدتها فكانت تصارع سرطان البنكرياس، وكانت تقيم في المستشفى منذ 17 سبتمبر بعد تدهور حالتها الصحية.