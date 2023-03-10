الأهلي يزور صن داونز لتبديد خطر الخروج المبكر من "أبطال إفريقيا"

سيحرص الأهلي، أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في أفريقيا، على تجنب خروج نادر من دور المجموعات بدوري الأبطال لكرة القدم هذا الموسم، لذا سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم. وحقق الأهلي أربع نقاط من ثلاث مباريات ويحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط خلف صن داونز الثاني في الترتيب.

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط، لكنه لعب مباراة أكثر، بينما يتذيل كوتون سبور الكاميروني الترتيب دون رصيد. وبدأ الأهلي، الذي بلغ النهائي في آخر ثلاث نسخ، مشواره في المجموعة بخسارة في السودان 1-صفر ثم أفلت بتعادل صعب على أرضه 2-2 مع صن داونز قبل أن يهزم كوتون سبور بثلاثية دون رد.

وقال مروان عطية لاعب وسط الأهلي لموقع ناديه على الانترنت اليوم "فريقنا جاهز للمباراة التي لن تكون سهلة لرغبة الطرفين في تحقيق نتيجة إيجابية وتأمين موقفهما بالبطولة وقطع خطوة نحو اجتياز دور المجموعات". ولم يفز الأهلي في زياراته السابقة إلى ملعب صن داونز وتعرض لأسوأ هزيمة أفريقية في تاريخه هناك بنتيجة 5-صفر في 2019. وأضاف عطية "صن داونز من الفرق المميزة في أفريقيا وتوج باللقب من قبل وهو من المرشحين للفوز بالبطولة دائما لكن هدفنا الوصول لأبعد نقطة والفوز في كل مباراة داخل وخارج أرضنا". وأعلن صن داونز عن السماح لجماهيره بدخول مباراة الأهلي مجانا شرط ارتداء اللون الأصفر.