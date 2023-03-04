أرسنال يعود من بعيد أمام بورنموث.. ويبتعد بـ5 نقاط عن مطارده سيتي

عاد ارسنال من بعيد وقلب تخلفه امام ضيفه بورنموث صفر-2 الى فوز 3-2 بهدف في الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع، ليبقي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن وصيفه مانشستر سيتي الفائز على نيوكاسل 2-صفر اليوم في المرحلة 26 من الدوري الانكليزي لكرة القدم. ورفع ارسنال رصيده الى 63 نقطة مقابل 58 نقطة لسيتي.

على استاد الامارات في شمال لندن، فأجأ بورنموث مضيفه ارسنال بافتتاحه التسجيل بعد مرور 9 ثوان فقط عبر الدنماركي فيليب بيلينغ. وهو ثاني اسرع هدف في تاريخ الدوري بعد الذي سجله شاين لونغ لصالح ساوثمبتون في مرمى واتفورد بعد 7 ثوان عام 2019. ورد ارسنال بممارسة ضغط هائل على مرمى بورنموث الذي تراجع الى الدفاع للمحافظة على تقدمه.

وعلى الرغم من نسبة استحواذ كبيرة والوصول الى مرمى بورنموث مرارا وتكرارا، فشل ارسنال الذي استمر غياب مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس بداعي اصابة ابعدته عن الملاعب منذ قرابة 4 اشهر، في ادراك التعادل. وفي الشوط الثاني ومن اول ركلة ركنية والوحيدة لبورنموث ارتقى ماركوس سينيسي فوق الجميع واودع الكرة داخل الشباك وسط صدمة في مدرجات اصحاب الارض.

لكن ارسنال الذي لم يخسر سوى 3 مرات هذا الموسم، رمى بكل ثقله ونجح في تسجيل هدفين سريعين اولا عبر الغاني توماس بارتي عند القائم البعيد (62)، وثانيا عبر مدافعه بن وايت من الزاوية ذاتها للهدف الاول تصدى الحارس للكرة لكنها كانت اجتازت خط المرمى (70).

واستمر ضغط ارسنال المتواصل حتى تمكن البديل ريس نيلسون من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عندما تلقى كرة داخل المنطقة واطلقها بيسراه في سقف الشباك وسط جنون هستيري في المدرجات.

وعلى ملعب الاتحاد، انتفض سيتي بعدما تعادل أمام نوتنغهام فوريست 1-1 وأمام لايبزيغ الالماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال بالنتيجة ذاتها، بفوزه الكبير على بورنموث 4-1 في "بريميرليغ"، ليتبعه بثان على بريستول سيتي من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 3-صفر في الدور الخامس من مسابقة الكأس الثلاثاء، ثم بثالث على نيوكاسل 2-صفر اليوم.

ومنذ الخسارة في الديربي أمام الجار يونايتد في 14 يناير، رفع سيتي من مستواه حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 8 انتصارات وتعادلين.