منافسة شرسة مع الهلال.. عرض جديد من السعودية للأسطورة ميسي

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن لاعب باريس سان جيرمان الأسطورة ليونيل ميسي، لازال يتلقى العديد من العروض خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ناديه الفرنسي وعدم تجديد تعاقده حتى الأن، ولكن الواجهة الأكثر طلبا للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، هي السعودية خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

وفي واجهة جديدة بعيد عن فريق الهلال ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن نادي اتحاد جدة تواصل مع المقربين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف العميد في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة نادي اتحاد جدة تحاول جذب ميسي براتب سنوي قدره 94 مليون دولار، مشيرة إلى أن نادي الاتحاد يريد إبرام صفقة قوية تعادل انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، لتساعده على استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2009.

كما ذكرت الصحيفة معلومة أخرى تفيد بأن منصور البلوي، الشخصية البارزة في نادي اتحاد جدة، يرغب أيضا في تعويض محاولة فاشلة لإقناع النجم البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، بالانضمام للفريق السعودي، بعد رحيله عن ريال مدريد في عام 2007.