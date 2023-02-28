ميسي أفضل لاعب في العالم.. نهاية نموذجية لأسطورة تاريخية

توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 في حفل جوائز الأفضل الذي أقيم مساء الإثنين وذلك بعدما تفوق على الفرنسيان مبابي وبنزيما، ليُكمل اللاعب الاكتساح الأرجنتيني لجوائز الفيفا عقب الفوز والتتويج بلقب كأس العالم قطر 2022، ويعتبر ما يحدث مع اللاعب الأسطورة الذي فاز بالكرة الذهبية أيضا من قبل في 7 مرات، هو نهاية نموذجية لمسيرة لاعب بعد أن حقق حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم ولازال المشوار أمامه حيث لم يعلن اللاعب حتى الأن عن نيته في الاعتزال.

وبدأ الحفل باختيار حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم لعام 2022، كما فاز مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بطل كأس العالم بجائزة The Best كأفضل مدير فني في 2022، وفاز الجمهور الأرجنتيني بجائزة أفضل جمهور في العالم وتسلم الجائزة بالنيابة ممثلهم كارلوس "تولا" الذي حضر جميع مباريات المنتخب في كأس العالم منذ عام 1974.

وكانت جائزة "فيفا" للأفضل "The best" قد ظهرت إلى النور بداية من عام 2016، بعد أن كانت مدمجة مع جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

وتوج ليونيل ميسي بجائزة "The best" من الاتحاد الدولي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2019.

وكان ميسي قد احتل المركز الثاني ثلاث مرات، في أول نسختين (2016،2017 ) خلف غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، و2021 خلف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويذكر أن ليونيل ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وهو الأكثر تتويجا بهذه الجائزة، وكان ميسي قد فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى عام 2009، ثم حققها 3 مرات على التوالي في 2010، 2011، 2012.

غاب "البرغوث" قليلا ثم عاد بتحقيق الجائزة في 2015، ثم أتى الغياب الأطول لمدة أربع سنوات ثم حققها في 2019.

آخر جائزة حققها تعود إلى 2021، واعتبر آنذاك أن روبرت ليفاندوفسكي كان الأحق بها بعد موسمه الاستثنائي مع بايرن في 2020، لكن الجائزة ألغيت بسبب فيروس كورونا.