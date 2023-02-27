سقوط مفاجئ لبرشلونة في الدوري الإسباني

تعرض فريق برشلونة لسقوط مفاجئ في الدوري الإسباني عقب خسارته في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني أمام ألميريا بهدف دون ردّ بهدف سجله البلال توريه.

وتعتبر هذه الخسارة الثانية للفريق في أقل من أسبوع بعد إقصائه منتصف الأسبوع من الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد، بعد أن ظهر لاعبوه بمستوى باهت ليهدر الفريق نقاط ثمينة في صراعه على لقب "الليغا".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، غريمه ريال مدريد الذي تعثر بنتيجة التعادل 1-1 أمس السبت أمام جاره أتلتيكو مدريد، بينما رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة وارتقى للمركز الخامس عشر.