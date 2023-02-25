مارسيلو يعود إلى فلوميننسي

عاد البرازيلي الدولي مارسيلو، بطل أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد الإسباني، إلى فلوميننسي الذي تدرج في صفوفه، حسب ما أعلن السبت نادي ولاية ريو دي جانيرو.

وأفاد فلوميننسي في بيان عن تعاقده مع الظهير الأيسر البالغ 34 عاما، مؤكدا "وقع عقدا حتى ديسمبر 2024، مع خيار التمديد حتى نهاية عام 2025".ومن جانبه، قال مارسيلو الذي أنهى عقده مع أولمبياكوس اليوناني الأسبوع الماضي علما بأنه انضم إلى صفوفه في سبتمبر الماضي بعد رحيله عن ريال مدريد، قال في بيان "حلمت بالعودة إلى جذوري لسنوات، إلى الفريق الذي دربني وعلمني كرة القدم".

وأضاف عبر موقعه على "إنستغرام" برسالة أرفقها بصورة له وهو يرتدي القميص الحالي لفلوميننسي "لقد عدت إلى حيث بدأ كل شيء".

وسيرتدي مارسيلو قميصا يحمل الرقم 12، كما كان الحال مع ريال مدريد سابقا.

ويعتبر مارسيلو أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركز الظهير الأيسر، غير أن مستواه تراجع في السنوات الأخيرة، ولم تعد لياقته البدنية تسمح له بتقديم نفس الجهود الدفاعية كما كان في بداية مسيرته.

وكان مارسيلو غادر في العام 2007 ناديه السابق فلوميننسي الذي استهل مسيرته معه، وهو في الثامنة عشرة من عمره، لينضم إلى ريال مدريد مقابل سبعة ملايين يورو.

وسرعان ما أثبت البرازيلي نفسه كأساسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع "الميرينغي" خمس مرات وبلقب الدوري الإسباني ست مرات.

كما ارتدى قميص منتخب البرازيل في موندياليي 2014 و2018.