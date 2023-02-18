الهلال السوداني يقهر الأهلي المصري بـ"ضربة شمس"

كرّس الهلال السوداني عقدة ملعبه "الجوهرة الزرقاء" لضيفه الأهلي المصري، بفوزه عليه 1-صفر، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، خلال المباراة التي أقيمت في الساعة الثالثة بتوقيت السودان وتحقق فيها الهدف الهلالي من تسديدة متقنة لم يتعامل معها الحارس محمد الشناوي كما يجب بعدما عانى من زاوية الرؤية لسطوع الشمس في عينيه وهذا ما بدا واضحاً خلال تعامله مع الكرة التي يفترض أنها في متناوله!.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على الهلال طوال 6 مباريات خاضها على ملعب الأخير، فيما حقّق الهلال الفوز الأول له على الاهلي منذ 16 عاماً، عقب انتصاره في 2007 بثلاثية نظيفة في دور المجموعات أيضاً.

ويدين الهلال بانتصاره المهم إلى الكونغولي ماكابي ليليبو الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، ليرفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بست نقاط، فيما حلّ الأهلي ثالثاً بلا نقاط، وله مباراة مؤجلة مع كورونا سبور الكاميروني متذيل الترتيب بفارق الأهداف.

ولم يقدم الفريقان المستوى المطلوب، إذ انحصر اللعب في غالبية الوقت بمنتصف الملعب، واصطدمت أفضلية الفريق الزائر بالتنظيم الدفاعي لأصحاب الأرض.

ندرت الخطورة على المرميين باستثناء هجمة منظمة للأهلي (6)، عندما مرر أحمد عبد القادر خلف دفاع الهلال لحمدي فتحي، فأرسلها عرضية متقنة لتجد حسين الشحات الخالي من الرقابة الذي سددها إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس علي أبو عشرين، مهدراً فرصة هدف مؤكد.

ورد السنغالي لامين جارجو بتوغل في دفاع الأهلي من ناحية اليسار ، وسدد كرة أبعدها محمد الشناوي بصعوبة وشتتها الدفاع (44).

وتحسّن أداء الهلال هجومياً مع بداية الشوط الثاني، وضغط على دفاع الاهلي المرتبك، إذ أرسل أطهر الطاهر عرضية متقنة حولها الغاني ديفيد أباغنا رأسية سيطر عليها الشناوي (47).

ومن ركلة حرة مباشرة ناحية اليسار سددها ماكابي ليليبو قوية في المرمى، أخطأها الشناوي على نحو فادح وسكنت شباكه (53).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال إثر تعرض الغاني أباغنا للعرقلة من فتحي، انبرى لها ليليبو وصدّها الشناوي (64).

وغابت خطورة الأهلي ومرت الدقائق بلا أي محاولات هجومية على مرمى أبو عشرين، ولم تفلح تغييرات مدربه السويسري مارسيل كولر في تعديل النتيجة.

وقال خالد بخيت المدرب المساعد للهلال إن فريقه استحق الفوز على الأهلي.

وأوضح بعد المباراة أنها "كانت مباراة صعبة أمام الأهلي بطل إفريقيا وقادم من كأس العالم للأندية ولم يكن أمامنا اليوم سوى الفوز ليكون لدينا أمل في البطولة للمنافسة على التأهل للدور التالي".

وأضاف "قدمنا مجهوداً كبيراً جداً والجمهور الذي منع من حضور المباراة ينتظرنا خارج الملعب ليحتفل مع اللاعبين بالفوز ونريد الآن إكمال المسيرة".

وفي المجموعة الثالثة، تعادل فايبر الأوغندي وضيفه حوريا الغيني سلباً.

ويلتقي لاحقاً الرجاء الرياضي المغربي مع مضيفه سيمبا التنزاني في دار السلام.