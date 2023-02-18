6.5 مليارات يورو شرط لبيع مانشستر يونايتد وسط اهتمام سعودي وقطري

كشفت وسائل إعلام إنجليزية خلال اليومين الماضيين، عن اهتمام مستثمرين من السعودية وقطر بشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي تم طرحه للبيع من قبل مالكيه الأميركيين، عائلة غليزر، منذ نوفمبر الماضي. وفي الوقت الذي يريد الملاك 6.5 مليارات يورو مقابل بيع النادي، فإن القيمة السوقية لمانشستر يونايتد حاليا تتعدى أربعة مليارات يورو.

وأفادت أمس صحيفة «تلغراف» الإنجليزية بأن مستثمرين سعوديين قد يقدمون عرضاً لشراء النادي. وكتبت أن «عدة مجموعات خاصة في الرياض استفسرت رسمياً» مع البنك الأميركي رين، المسؤول عن عملية البيع من قبل غليزر. وقالت إن جهة قطرية أيضاً مهتمة بشراء النادي، دون الكشف عنها، مع التأكيد أنها غير مرتبطة بالجهة المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك نادي نيوكاسل الإنجليزي، وتشدد القوانين البريطانية والأوروبية على ضرورة أن يدار النادي بكيانين منفصلين.