ميلان يفوز على توتنهام في مباراة صعبة

استغل فريق ميلان عامل الأرض وحقق فوزاً صعباً على توتنهام هوتسبير، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بملعب سان سيرو، في ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، بهدف أحرزه إبراهيم دياز في الدقيقة ال7، ليتأجل الحسم وتحديد الفريق الصاعد إلى الدور ربع النهائي إلى مباراة العودة والتي من المقرر أن تقام في 8 مارس القادم، على ستاد توتنهام.

بدأت المباراة سريعة حيث تمكن ميلان من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال7 من اللقاء، بعد كرة توغل بها ثيو من الجانب الأيسر ليسدد كرة تصدى لها الحارس فورستر لترتد لتجد دياز الذي تابعها بتسديدة ذهبت لفورستر من جديد ليعود إبراهيم ليتابعها برأسية في المرمى.

وحاول توتنهام العودة للقاء في أكثر من محاولة إلا أن الدفاع الصلب للفريق الإيطالي نجح في الخروج بالمباراة إلى النهاية السعيدة وتحقيق فوزاً صعباً قد يكون طريق الصعود إلى ربع نهائي البطولة.