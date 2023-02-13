جمهور الهلال يستقبل "وصيف العالم" بهتاف غريب (فيديو)

استقبل جمهور الهلال السعودي فريقه الحاصل على وصافة كأس العالم للأندية خلف ريال مدريد بهتاف غريب في بوليفار رياض سيتي الذي شهد احتفالات النادي بالإنجاز التاريخي غير المسبوق بعدما أصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي.

وهتف جمهور الهلال: "ميسي.. ميسي.. ميسي"، في إشارة إلى وجوب السعي لإبرام صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي رداً على الغريم التقليدي النصر الذي كان قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة دوى صداها في أنحاء العالم ورفعت من أسهم وقيمة النادي السعودي.

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية وخسر أمام ريال مدريد 3-5 بعد مباراة مثيرة في البطولة التي أقيمت في المغرب على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

يذكر أن اسم النجم الأرجنتيني ميسي ارتبط بنادي الهلال خلال الفترة الماضية لاسيما أن عقد اللاعب مع ناديه باريس سان جيرمان ينتهي مع ختام الموسم الحالي دون أن يجدد اللاعب عقده حتى الآن.