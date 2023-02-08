وفاة حارس ملطية سبور التركي تحت ركام الزلزال

توفي حارس نادي يني ملطية سبور التركي أحمد أيوب ترك أصلان عن 28 عاماً، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد، حسب ما ذكر ناديه، أمس.

وكتب ملطية سبور المشارك في بطولة الدرجة الثانية في تركيا "آسفون على خسارتك! خسر حارسنا أحمد أيوب ترك أصلان حياته تحت ركام الزلزال. ارقد في سلام. لن ننساك أيها الانسان الجميل".

وكانت زوجته الناجية من تحت الركام قد طلبت المساعدة لانقاذ زوجها العالق تحت الأنقاض في فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7,8 درجات وكان مركزه منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

وحمل ترك أصلان ألوان أندية ماماك وأنقرة سبور وعمرانية سبور قبل الانتقال إلى ملطية سبور في عام 2021.