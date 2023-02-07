طلب خاص لحارس الأهلي المصري الشناوي من الجمهور المغربي

طلب حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي من الجمهور المغربي مؤازرته في مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد بطل أوروبا الأربعاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وقال الشناوي في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لدينا تركيز كبير منذ بداية البطولة، واليوم يزداد التركيز كثيراً، خصوصاً أننا سنلعب أمام ريال مدريد، فالتركيز يتضاعف، أملا في خطوة جديدة بالمونديال".

وأضاف الشناوي: "نشكر الجمهور المغربي على المساندة الرائعة، كنا نتمنى التوفيق للوداد (المغربي الذي أقصي من الدور ربع النهائي على يد الهلال السعودي)، ولكن الآن نحن مع الهلال السعودي نمثل الكرة العربية في هذه البطولة، ونتمنى أن يستمر الدعم لنا أمام ريال مدريد".

وأوضح الشناوي أن الأهلي يلعب بشكل جماعي، ويقدر ريال مدريد بشكل كبير، مضيفا: "التجهيز للمباراة ليس تجاه لاعب معين فحسب، ولكن نستعد للفريق بشكل عام، ونلتزم بخطة المدير الفني".

وأكمل الحارس الدولي المصري: "بالتأكيد سعيد أن الأهلي أكثر فريق يصل لقبل نهائي البطولة (خمس مرات)، لكن حظنا في هذا الدور دائما يضعنا أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد، لكن لدينا تركيز كبير لتخطي ما حققناه من مركز ثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات، ولدينا طموح كبير للوصول إلى المباراة النهائية في مونديال الأندية هذه المرة".