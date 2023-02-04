خليجي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (فيديو)

دخل البطل الكويتي يوسف الشطي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما قطع مسافة 21 كيلومتر في 10 ساعات و25 دقيقة، محطما الرقم القياسي السابق (14 ساعة).

وذكر موقع "كويت نيوز" أن العقيد ركن بحري مهندس يوسف الشطي نجح في التحدي ليكسر الرقم القياسي العالمي لأسرع سباحة لمسافة طويلة في العالم.

العقيد ركن بحري يوسف الشطي يحقق رقم قياسي عالمي جديد للكويت بأسرع سبحة في جون بحري



• قطع مسافة 21 كيلومتر بـ10 ساعات و25 دقيقة محطمًا الرقم القياسي السابق 14 ساعة المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية pic.twitter.com/L11De6c71f — كويت نيوز (@KuwaitNews) February 2, 2023

وقال الموقع: "الانطلاقة كانت من "الصبية (شمال جون الكويت) إلى نادي ضباط الجيش الكويتي (جنوب جون الكويت)"، مشيراً إلى أن "السباحة حرة ومن غير أي معدات مساعدة".

وأضاف أن "صعوبة هذا التحدي انه سيكون في فصل الشتاء وبرودة الماء تصل إلى 12 درجة مئوية (سلسيوس)".