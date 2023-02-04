مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. الأهلي والهلال والوداد بكأس العالم
تقام اليوم السبت مباريات مهمة في مختلف المحافل والدوريات يتصدرها كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب إذ يلتقي اليوم الهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي في الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات، يليها مواجهة مهمة بين الأهلي المصري وسياتل الأميركي الساعة 21:00.
"الإمارات اليوم" ترصد أبرز مباريات اليوم على النحو التالي:
دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين
شباب الأهلي - دبا 17:30
عجمان - النصر 17:30
بني ياس - الشارقة 20:15
كأس العالم للأندية
الوداد - الهلال 18:30
سياتل - الأهلي 21:00
الدوري الإنجليزي
إيفرتون - أرسنال 16:30
مان يونايتد - كريستال 19:00
وولفرهامبتون - ليفربول 19:00
نيوكاسل - وست هام 21:30
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد - خيتافي 21:30
الدوري الإيطالي
روما - إمبولي 21:00
الدوري الألماني
دورتموند - فرايبورغ 18:30
الدوري الفرنسي
سان جيرمان - تولوز 20:00
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