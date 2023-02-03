تعرف إلى برنامج مباريات مونديال الأندية في المغرب

يدخل مونديال الأندية الذي يقام في ضيافة المغرب حاليا المباريات المهمة، بدءا من يوم غد، حيث الموعد مع قمة عربية بين الوداد المضيف والهلال السعودي، ثم لقاء الأهلي المصري مع سياتل ساوندرز الأميركي، وتاليا برنامج كأس العالم للأندية حتى 11 الجاري (بتوقيت غرينيتش):

الدور الأوّل:- الأربعاء 1 فبراير:

الأهلي المصري - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (طنجة) 3-0

الدور الثاني:- السبت 4 فبراير:

(14,30) الوداد البيضاوي المغربي - الهلال السعودي (الرباط) (المباراة الرقم 3)

(17,30) سياتل ساوندرز الأميركي - الأهلي المصري (طنجة) (المباراة الرقم 2)

نصف النهائي:- الثلاثاء 7 فبراير:

(19,00) فلامنغو البرازيلي - الفائز من المباراة الرقم 3 (طنجة) (المباراة الرقم 4)

- الأربعاء 8 فبراير:

(19,00) الفائز من المباراة الرقم 2 - ريال مدريد الإسباني (الرباط) (المباراة الرقم 5)

تحديد المركز الثالث:- السبت 11 فبراير:

(15,30) الخاسر من المباراة الرقم 4 - الخاسر من المباراة الرقم 5 (الرباط) (المباراة الرقم 6)

النهائي:- السبت 11 فبراير:

(19,00) الفائز من المباراة الرقم 4 - الفائز من المباراة الرقم 5 (الرباط) (المباراة الرقم 7)