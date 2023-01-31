فسخ عقد لاعب الأهلي المصري بسبب مصافحة الحارس الشناوي

أنهى نادي الاتحادي السكندري المشارك في دوري المحترفين المصري، إعارة لاعب النادي الأهلي في صفوفه أحمد سيد غريب، بعد مصافحة مع حارس النادي الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري.

وقال أحمد سيد غريب في تصريحات خاصة لـ El-Ahly.com إن إدارة نادي الاتحاد السكندري وقعت غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيها بسبب مصافحته لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين والتي خسرها زعيم الثغر بثلاثة أهداف دون رد.

وأضاف: «العقوبة تضمنت أيضًا إيقافي، وأنا من قمت بالتقدم بطلب لفسخ إعارتي مع النادي من أجل أن تتاح لي فرصة المشاركة مع فريق آخر».

وأتم أحمد سيد غريب حديثه: «تلقيت أكثر من عرض من فرق الدوري الممتاز، وأبحث حاليا مع إدارة النادي الأهلي العروض التي وصلتني، وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة انتقالي لأحد أندية الدوري الممتاز قبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية».

وتوترت العلاقة بين إدارة نادي الاتحاد وأحمد سيد غريب بعد مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بسبب قيام اللاعب بمصافحة محمد الشناوي، حارس الأهلي، بعد المباراة التي خسرها نادي الاتحاد بثلاثة أهداف.

وقامت إدارة الاتحاد بتغريم أحمد سيد غريب 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية تهنئة لاعبي الأهلي بعد الفوز في المباراة، ما تسبب في توتر علاقة اللاعب مع إدارة النادي ليتم فسخ إعارته في صفوف الاتحاد.

وشارك أحمد سيد غريب في أربع مباريات مع نادي الاتحاد السكندري، خلال الموسم الجاري، بواقع 60 دقيقة، لكنه لم ينجح في تسجيل أية أهداف، بينما صنع هدفًا وحيدا.