بعد إيقافه قطريا.. عبدالكريم حسن ينتقل إلى الجهراء الكويتي لعام واحد

أعلن نادي الجهراء الكويتي رسميا عن ضم لاعب كرة القدم الدولي القطري عبد الكريم حسن من نادي السد دون الكشف عن تفاصيل الصفقة. وجاء الإعلان عبر الحسابات الرسمية للنادي في مواقع التواصل الاجتماعي مفاجئاً بعض الشيء بالنظر إلى القيمة الفنية للاعب على الرغم من عراقة نادي الجهراء الفائز بلقب وحيد في تاريخه تمثل في بطولة الدوري عام 1990 وابتعاده عن منصات التتويج لفترة طويلة جداً.

ويحتل الجهراء حاليا المركز الرابع في الدوري المحلي علما أنه خرج في الموسم الراهن مبكرا من مسابقتي كأس ولي العهد وكأس الأمير. واختير حسن (29 عاما) أفضل لاعب في آسيا عام 2018، وتوج مع السد بلقب دوري أبطال آسيا 2011، ومع منتخب بلاده بكأس آسيا 2019، وخاض معه غمار كأس العالم الأخيرة في قطر. وكان الاتحاد القطري أعلن إيقاف حسن إلى أجل غير مسمى، وخصم نصف مستحقاته المالية وتغريمه 200 الف ريال قطري (نحو 55 الف دولار).

وقبله، أعلن نادي السد في ديسمبر أيضا عن استبعاد مدافعه نهائيا من صفوف فريقه الأول، معللا ذلك "بفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة". لكن مصادر مطلعة اكدت لوكالة "فرانس بريس" في حينها أن سبب استبعاد اللاعب هو استفزازه الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر صورة له عقب خسارة قطر أمام السنغال 1-3 في كأس العالم 2022، وهو ما اعتبرته تصرفا غير لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم بمشاعرها الغاضبة من الخسارة.