تعرف إلى موعد مباراة مصر والسويد في ربع نهائي مونديال اليد

خسر منتخب مصر أمام نظيره الدنمارك في آخر مبارياته في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد بنتيجة 30-25 في البطولة المقامة حالياً في السويد.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك 17-12 قبل أن يحسم بطل العالم المباراة لصالحه في النهاية.



وبذلك يلعب منتخب مصر أمام السويد في ربع النهائي، على الجانب الآخر، يواجه منتخب الدنمارك نظيره المجري.



وفاز منتخب مصر على البحرين وبلجيكا، وخسر أمام الدنمارك في المباراة الأخيرة.



ويخوض المنتخب المصري مباراة ربع النهائي الأربعاء 25 يناير الجاري، إذ ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة (11:30 مساءً بتوقيت الإمارات).

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وقنوات الكأس.