"الأسطورة" ليبرون جيمس يسجل 38 ألف نقطة

أصبح ليبرون جيمس ثاني لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 38 ألف نقطة في مسيرته، ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم كريم عبد الجبار.

واحتاج جيمس، الذي يخوض موسمه العشرين في المسابقة، إلى 11 نقطة ليبلغ 38000 نقطة عندما أرسل رمية متوسطة المدى نحو السلة في الربع الأول من مباراة فريقه لوس انجلوس ليكرز على أرضه ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ليحقق هذا الإنجاز.

وأنهى ليبرون جيمس المباراة بتسجيل 35 نقطة، لكن ليكرز خسر 113-112.

ويبلغ متوسط اللاعب البالغ من العمر 38 عاما تسجيل 29 نقطة في المباراة هذا الموسم، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وبات جيمس الفائز باللقب أربع مرات والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدور النهائي للمسابقة أربع مرات أيضا في طريقه لتحطيم الرقم القياسي للاعب كريم عبد الجبار لاعب ليكرز السابق البالغ 38387 نقطة في الأسابيع المقبلة.

وعندما بلغ جيمس عامه 38 الشهر الماضي، قدم عبد الجبار له التهنئة بعيد ميلاده وكتب "38 ستشهد 38388".

ويتأخر جيمس الآن بفارق 363 نقطة عن عبد الجبار، وبناء على متوسط تسجيله للنقاط، فإنه من المتوقع أن يحطم الرقم القياسي قبل مباراة كل نجوم المسابقة الشهر المقبل.