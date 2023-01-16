ريال مدريد يبطل خطة النصر السعودي "المجنونة"

قرر ريال مدريد تمديد عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة حتى 2024 ليقطع الطريق أمام كل ما تردد أخيراً حول اقتراب انتقال أفضل لاعب في العالم لعام 2021 إلى الدوري السعودي للعب إلى جوار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي.

وقال راديو "مونت كارلو" الفرنسي على موقعه الرسمي أن كريم بنزيمة اتفق مع إدارة "الميرينغي" على البقاء ملكياً حتى يونيو 2024، والاعتزال نهائياً في نادي ريال مدريد في وقت أعلن أخيراً اعتزاله اللعب الدولي.

وكانت تقارير سعودية قد أفادت بأن النصر يرغب في الجمع بين رونالدو وبنزيمة بفريق واحد بعد سنوات قضاها الثنائي في ريال مدريد وأن النصر يسعى ضمن خطته الاستراتيجية التي وصفتها صحف أوروبية ب"المجنونة" التعاقد أيضاً مع الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد، والإسباني سيرجيو راموس من باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد بنزيمة (35 سنة) مع ريال مدريد في يونيو المقبل، وهو الذي انتقل للعب في ريال مدريد قادماً من ليون الفرنسي منذ 2009.

يذكر أن بنزيمة سجل هدفه رقم 400 فيما مني الريال بهزيمة قاسية من غريمه برشلونة 1-3، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.