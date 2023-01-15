باريس سان جيرمان يخوض حصة تدريبية في قطر قبل السفر للرياض

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد عن خوض أولى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في استاد خليفة المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن جولة قطر الشتوية 2023، قبل السفر للعاصمة السعودية الرياض.

وذكر النادي في بيان صحفي «سيكون التدريب مفتوحًا أمام الجماهير من السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وحتى السابعة والنصف مساء، استعدادا لمواجهة نجوم النصر والهلال السعوديين يوم الخميس القادم بكأس موسم الرياض الذي يقام على ستاد الملك فهد الدولي».

وسيطير اللاعبون من فرنسا بعد غد الثلاثاء للدوحة، ثم ينتقلون إلى الرياض، في المملكة العربية السعودية،، وسيعود النادي إلى باريس مباشرة بعد المباراة.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، استقبلت قطر باريس سان جيرمان في إطار زيارات متنوعة، مثل جولة قطر لفريق كرة اليد عامي 2014 و 2015، وجولة قطر لفريق السيدات عام 2015، وجولة قطر سنوات 2013، 2015، 2017، 2018، 2019 و 2022.

وأكد النادي أنه تم طرح أكثر من 1500 تذكرة للبيع ابتداء من اليوم الأحد عبر القاعدة الالكترونية (كيو تيكت) لحضور تدريبات نادي العاصمة الفرنسية في قطر، بالإضافة إلى ذلك تم دعوة 5000 عضو من أكاديمية النادي، من أطفال وأولياء أمورهم، كما سيتم دعوة 300 من شركاء النادي.

وأشار النادي إلى أنه سعيد بمنحه مرة أخرى مثل هذه الفرصة الفريدة لعشاق وأحباء النادي في قطر.