الحضور الجماهيري في «خليجي 25» يتجاوز 500 ألف مشجع

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، أن الحضور الجماهيري في البطولة حتى الآن تجاوز الـ500 ألف مشجع.

وقال أحمد الموسوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة إن البطولة حققت رقماً قياسياً بهذا العدد الذي اعتبره «الأعلى في تاريخ البطولة حتى الآن» منوها إلى أن جميع مباريات»خليجي 25«شهدت حضوراً جماهيراً مكثفا» ورغم أن استاد الميناء الأولمبي، لم يشهد إقامة أي مباراة للمنتخب العراقي، كان الحضور الجماهيري أكثر من متميز رغبة في إنجاح البطولة ودعما للمنتخبات الخليجية التي أقيمت مبارياتها على هذا الملعب«.

وأضاف الموسوى لـ»وام" أن هناك اجتماعا تنسيقيا للجنة المنظمة سيعقد اليوم لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمباراتي الدور نصف النهائي متوقعا أن يكون الحضور الجماهيري على نفس القدر من الإقبال.