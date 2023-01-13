الغموض يلف مشاركة المغرب في بطولة إفريقيا للمحليين بالجزائر

حل المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين صباح اليوم بمطار سلا المجاورة للعاصمة الرباط، للتوجه إلى الجزائر حيث تقام كأس أمم إفريقيا للمحليين بكرة القدم، لكن طائرته بقيت تنتظر في المدرج للحصول على ترخيص دخول الأجواء الجزائرية، وفق صحافي من وكالة فرانس برس في المكان.

وقال مدرب المنتخب عصام الشرعي في حديث لصحافيين "نحن في المطار وما زلنا ننتظر الترخيص الرسمي للتوجه إلى الجزائر، من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين".

وتغلق الجزائر مجالها الجوي منذ 22 سبتمبر 2021 أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم يرهن مشاركته في البطولة بسفر المنتخب في رحلة مباشرة على متن طائرة مغربية. وتجمع لاعبو المنتخب وطاقمه التقني في القاعة الشرفية للمطار منذ الصباح، وفق مراسل فرانس برس. وكان يفترض أن يتوجهوا إلى الجزائر صباحاً، وفق ما أفاد مصدر من وزارة الخارجية المغربية فرانس برس ليل الخميس.

وجاء ذلك الإعلان بعد ساعات من بيان للاتحاد المغربي لكرة القدم يفيد بغياب "أسود الأطلس" عن البطولة، بسبب إغلاق البلد المضيف مجاله الجوي أمام الطائرات المغربية. وأوضح الاتحاد في بيان صباح أمس أنه بعث بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 22 ديسمبر للحصول على ترخيص لرحلة جوية مباشرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، مؤكدا أن هذا الطلب "قبل من حيث المبدأ"، لكن من دون الحصول على ترخيص نهائي.

ولم يتسنّ الحصول على تأكيد من السلطات الجزائرية. تزامن وجود أعضاء المنتخب المغربي في القاعة الشرفية لمطار سلا مع وصول كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) باتريس موتسيبي للمشاركة في قرعة بطولة العالم للأندية، التي تقام في المغرب بين 1 و11 فبراير.