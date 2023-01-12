الأهلي والزمالك يواجهان الهلال والمريخ وديا في الخرطوم

أعلن السفير المصري في السودان هاني صلاح أن فريقي الأهلي والزمالك المصريين سيتواجدان في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل للمشاركة في دورة رباعية تضم فريقي الهلال والمريخ السودانيين في إطار تعزيز العلاقات بين السودان ومصر. وقال هاني وفقا لموقع "الرواية الأولى الالكتروني" خلال حفل في الخرطوم اقامته جمعية الصداقة السودانية المصرية على شرف استقبال السفير المصري الجديد في السودان: هناك جملة من الأنشطة المخطط لها في الفترة القادمة منها حضور فريقي الأهلي والزمالك للخرطوم لإقامة دورة ودية مع قمتي الكرة السودانية ناديي الهلال والمريخ".

وأعلن السفير المصري في الخرطوم حضور عدد من الفرق الفنية والثقافية والاستعراضية المصرية لإقامة عروضها في السودان، بالإضافة للتحضير لموسم للأفلام السنيمائية. وكشف هاني أن مصر ستشارك بصورة موسعة في الدورة الـ 40 لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب في السودان الذي ينطلق 24 الجاري.