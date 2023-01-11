ديوكوفيتش وجابر على رأس اتحاد مستقل للاعبي ولاعبات التنس

سيتولى الصربي نوفاك ديوكوفيتش والتونسية أنس جابر اليوم رئاسة اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفين (بي تي بي أي) المستقل عن رابطتي الرجال (ايه تي بي) والسيدات (دبليو تي ايه). وأعلن المصنّف الاول عالميًا سابقا عن إنشاء هذا الاتحاد على هامش بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020، بعد ترك منصبه كرئيس لمجلس لاعبي ايه تي بي، الهيئة التمثيلية الرسمية للاعبي كرة المضرب.

وفقًا لديوكوفيتش، لا يريد الاتحاد المؤسّس حديثًا معارضة الهيئات العالمية الأخرى ولكن لمنح اللاعبين وزنًا أكبر في القرارات المتعلقة بالرياضة على المستوى الاحترافي، لا سيما فيما يتعلق بجوائز البطولات المالية. سيشارك ستة لاعبين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد: الإسبانية باولا بادوسا، البولندي هوبرت هوركاتش، الأميركي جون إيسنر، ومواطنته بيثاني ماتيك-ساندز، الكندي فاسيك بوسبيسيل، والصينية تشينغ سايساي.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن هذه اللجنة "ستركّز على تحسين حقوق اللاعبين وتطوير سوق كرة المضرب". وفي الأسبوع الماضي، أكد ديوكوفيتش أن الاتحاد "فريد من نوعه في اللعبة"، واصفا إياه بأنه "منظمة 100% مخصّصة للاعبين". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا والطامح للفوز باللقب الثاني والعشرين في بطولة استراليا المفتوحة "لم يتم قبولنا أو إدراجنا من قبل منظمي بطولات غراند سلام أو اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفات أو اتحاد اللاعبات المحترفات، مما يجعل الأمر صعبًا". وقال "لكن هذه الجمعية يجب أن تعيش" مضيفا "يجب أن تكون موجودة لأن اللاعبين للأسف ليسوا ممثلين بنسبة 100% في عالم كرة المضرب".