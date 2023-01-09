العراق يحقق فوزه الأول في «خليجي 25» على حساب السعودية

أحيا المنتخب العراقي آماله في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 25، التي تقام في ضيافته، بعد أن فاز على الأخضر السعودي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الليلة على استاد جزع النخلة في مدينة البصرة أمام 65 ألف متفرج.

وسجل هدفي اسود الرافدين إبراهيم بايش وأسو رستم بواقع هدف في كل شوط.



وبتلك النتيجة، تقاسم العراق صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب العماني، ولكل منهما أربع نقاط في حين تراجع الأخضر للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وباتت مباراته ضد عُمان هي المُحددة للطرف المتأهل، فيما سيخوض منتخب العراض مواجهة سهلة نسبيا أمام اليمن الذي ودع البطولة بشكل رسمي.

واستحق المنتخب العراقي نقاط مباراته ضد السعودية على الرغم من سوء أرضية الملعب والتي غمرتها المياه عن أخره بسبب هطول الامطار، فقد كان الطرف الأفضل في أغلب شوطي المباراة، بفضل المؤازرة الجماهيرية، الا أنه لم ينجح في صناعة الكثير من الفرصة الحقيقية على مرمى الحارس السعودي نواف العقيدي، باستثناء الهدف الذي سجله إبراهيم بايش من خطأ دفاعي قاتل، وكرة سددها أيمن حسين وأبعدها الحارس بصعوبة.

ولكن الشوط الثاني شهد ضغطا هجوميا مكثفا على الفريق السعودي الذي دافع معظم الاوقات دون أن يكون له أي أنياب هجومية تُذكر، فضاعت العديد من الفرص كان أبرزها من أيمن حسين والذي أضاع هدف مُحقق من ضربة رأس وهو قريبا من المرمى.

ولم يكن اللاعب العراقي حسن عبد الكريم محظوظاً وهو في طريقه لتسجيل الهدف الثاني من انفراد بالمرمى لتتوقف الكرة في «بركة المياه» ويُشتتها الدفاع في وقت صعب.

ولكن أسو رستم تمكن من تعويض الفرص الضائعة لمنتخب العراق بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأس أكد صحتها الحكم الفيديو المساعد (الفار).