أزمة في العراق.. مشاجرة وانسحاب في حفل افتتاح خليجي 25 (فيديو)

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي أزمة حقيقية في التنظيم وبالتحديد في منطقة كبار الزوار والتي شهدت فوضى أمنية نتج عنها انسحاب الوفد الكويتي والتوجه إلى المطار والعودة إلى الكويت.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات.

وأشارت إلى أن الوفد الكويتي وصل إلى الملعب برئاسة ممثل سمو الامير رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الى الملعب، وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي احمد المبرقع، واثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير.

وأشارت إلى أن وزير الرياضة على الوفد الكويتي ان يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد الى المطار ليعودوا الى الكويت.