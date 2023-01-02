«فيفا» سيطالب جميع دول العالم بإطلاق أسم بيليه على أحد ملاعبها

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفيفا سيطالب جميع دول العالم بإطلاق أسم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على أحد ملاعبها.

وتوفى بيليه يوم الخميس الماضي عن 82 عاما بعد مسيرة حافلة شهدت تسجيله أكثر من 1000 هدف، ومساهمته في تتويج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم ثلاث مرات، ليصبح هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.

ويتواجد إنفانتينو في البرازيل لحضور مراسم تشييع جثمان بيليه، ونقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) القول «سنطالب كل دولة في العالم بتسمية أحد ملاعب كرة القدم لديها بأسم بيليه».

وفي أبريل 2021 تخلت ولاية ريو دي جانيرو عن مخطط لإطلاق أسم بيليه على أستاد ماراكانا، بعد رفض عمدة الولاية.