رئيس البايرن: "أحزان المونديال" لن تؤثر في "البافاري"

لا يتوقع كارل هاينزه رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن تؤثر أحزان اللاعبين الذي شاركوا في مونديال قطر 2022، على أدائهم في مبارياتهم مع حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا). وتذكر رومينيغه في حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قبل استئناف الفريق لتدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للنصف الثاني من الموسم، عام 2018 عندما خرج المنتخب الألماني من كأس العالم بروسيا من دور المجموعات، مثلما حدث في مونديال قطر الأخير، حيث تمكن اللاعبون من الفوز بالثنائية (الدوري والكأس) في عام 2019 مع بايرن. وقال:"عوضوا احباطهم بطموح كبير في البوندسليغا وقدموا أقصى ما عندهم في بايرن".

وقال رومينيغه "أذهلني للغاية" كيف استعاد الفريق توازنه بعدما فشل في تحقيق الفوز في سلسلة من المباريات مع بداية الدوري، ليتصدر بعدها جدول الترتيب قبل فترة التوقف بسبب منافسات كأس العالم والعطلة الشتوية، وستكون مباراة الفريق المقبلة أمام لايبزغ 20 الجاري. ولكن رومينيغه أعرب عن قلقه من الإصابات بالفريق، حيث تأكد غياب حارس المرمى مانويل نوير، والمدافع لوكاس هيرنانديز لنهاية الموسم بسبب كسر في أسفل الساق وقطع بالرباط الصليبي على الترتيب. وقال رومينيغه :"أمنيتي في العام الجديد ألا يصاب المزيد من اللاعبين".

ولم يتضح بعد ما إذا كان ساديو ماني سيتمكن من العودة بعد إصابته في أسفل الساق عندما يلتقي بايرن مع باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وفاز بايرن على سان جيرمان في نهائي عام 2020 ولكنه خسر أمامه في دور الثمانية في عام 2021، ويتوقع رومينيغه مباراة قوية أمام الفريق الفرنسي الذي يعج بالنجوم.

وقال :"يلعب اللاعبان الأفضل في كأس العالم، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، في باريس سان جيرمان. كان ميسي قادرا على تتويج مسيرته الرائعة بالفوز بكأس العالم، بينما كان مبابي هو هداف البطولة التي أقيمت بقطر. لذا فإن إمكانات سان جيرمان الهجومية رائعة". وأضاف رومينيغه أنه بينما "الظروف جيدة لأن يتوج بايرن في عام 2023 باللقب المحلي مرة أخرى، نعلم أن التوقعات مرتفعة جدا في دوري أبطال أوروبا أيضا هذا الموسم".