لويس سواريس ينتقل إلى الدوري البرازيلي

أعلن نادي بورتو أليغري البرازيلي أمس عن تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي لكرة القدم لويس سواريس لمدة عامين. وكان المهاجم المخضرم (35 عامًا) عاد إلى نادي طفولته ناسيونال الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروغوياني بتسجيله ثمانية أهداف في 14 مباراة.

وشارك سواريس في مونديال قطر دون أن يسجل هدفا حيث خرج منتخب بلاده من دور المجموعات. وكتب النادي البرازيلي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنه في غريميو! أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الأوروغواي، لويس سواريس جاء لمواصلة رحلته المظفرة، هذه المرة مرتديًا قميصنا!". وأضاف "الهداف، متعدد الألقاب، المحارب! مرحبًا، لويسيتو!".

وأكد غريميو أن سواريس وقع عقدا حتى ديسمبر 2024. وكان سواريس ترك ناسيونال لأول مرة في عام 2006 حيث لعب لموسم واحد مع غرونينغن الهولندي قبل أن يقضي أربع سنوات في أياكس أمستردام. انضم إلى ليفربول الإنكليزي في 2011 وقضى معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى إسبانيا حيث لعب لبرشلونة من 2014 إلى 2020 ثم أتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم الماضي. وفاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015، والدوري الإسباني أربع مرات. وتوج مرة أخرى ببطولة إسبانيا مع أتلتيكو في عام 2021.